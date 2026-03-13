Sénégal: 51ème Salon international de Genève et l'importance de leurs découvertes - Mor Talla Ndiaye et Alioune Ndiaye présentent leurs solutions

Du 11 au 15 mars, le 51e Salon International des Inventions de Genève, le grand centre des conférences et expositions de Genève, Palexpo, est le lieu de retrouvailles de 1430 ingénieux inventeurs issus de 35 pays, avec 1050 inventions qui seront évaluées par un jury de professionnels internationaux incluant la validation d'organismes comme l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) etc. Le Sénégal qui était revenu l'année dernière, pour sa première participation historique, avec une belle moisson de médailles, est représenté cette année par sept inventeurs dont Mor Talla Ndiaye et Alioune Ndiaye.

Entrepreneur, promoteur en santé communautaire et nutritionniste, Mor Talla Ndiaye est actif dans les domaines de la santé et de la nutrition. Il s'engage activement dans le développement communautaire à travers la mise en oeuvre de projets innovants, notamment le projet Kaarangue, dédié à l'amélioration de la gestion des déchets médicaux. Dans cette dynamique, il développe des solutions technologiques adaptées aux réalités locales, visant à renforcer la prévention, la collecte et le suivi des données de santé au niveau communautaire.

Kaarangue est une poubelle intelligente dédiée à la gestion sécurisée des déchets biomédicaux dans les structures de santé. Le projet répond au problème critique de la mauvaise gestion des déchets médicaux, qui expose le personnel de santé, les agents d'hygiène et les communautés à des risques élevés d'infections telles que le VIH, les hépatites B et C, ainsi que les infections nosocomiales.

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Grâce à l'intégration de technologies numériques avancées, la poubelle Kaarange permet le tri automatique des déchets biomédicaux, réduit considérablement les contacts humains directs avec les déchets dangereux et améliore la sécurité du personnel soignant. Elle est équipée d'une carte électronique intégrée qui assure la collecte de données, la traçabilité des déchets et le suivi précis des volumes collectés, facilitant ainsi la prise de décision et le respect des normes sanitaires et environnementales.

Le projet cible principalement les hôpitaux, centres et postes de santé, cliniques privées, laboratoires, ainsi que les collectivités territoriales. Cette invention contribue à la modernisation du système de santé, à la protection de l'environnement et s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD 3, 4 et 11). Porté par une équipe jeune, pluridisciplinaire et engagée, le projet ambitionne de devenir une solution durable, innovante et adaptée aux réalités africaines, pouvant transformer la gestion des déchets biomédicaux sur le continent.

Alioune Ndiaye présente une solution écologique

Alioune Ndiaye est entrepreneur, chercheur et coach-formateur en entrepreneuriat. Titulaire d'un double Master, ingénieur en énergies renouvelables et spécialiste des politiques et de la gouvernance énergétique, il est fondateur et CEO de SEN Compagnie Énergie. Il pilote le développement de solutions solaires innovantes intégrant digitalisation et efficacité énergétique afin de renforcer la sécurité énergétique, la transformation agroalimentaire et la résilience climatique en Afrique.

Son engagement s'inscrit dans une approche systémique fondée sur des partenariats stratégiques, l'innovation inclusive et la création de valeur durable, alignées sur les priorités internationales de développement et les objectifs globaux de transition énergétique.

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L'invention de M. Ndiaye est un séchoir solaire alimentaire intelligent multifonctionnel combinant technologies solaires thermiques et photovoltaïques pour le séchage autonome et optimisé des produits agroalimentaires. Il intègre un système de régulation automatique permettant d'ajuster en temps réel la température et l'humidité selon le produit.

Une interface mobile connectée permet le suivi et le contrôle à distance des paramètres de séchage. Le système de ventilation et de chauffage adaptatif assure une répartition homogène de l'air chaud et un séchage plus rapide tout en préservant la qualité nutritionnelle.

Le module de collecte et d'analyse des données améliore l'optimisation des cycles et garantit la traçabilité des processus. Sa conception modulaire et évolutive permet une utilisation adaptée aux petits producteurs, coopératives et unités de transformation agroalimentaire et halieutiques.