Sénégal: Vih, syphilis et hépatite B - Vers l'élimination de la transmission mère-enfant

Le Sénégal vise l'élimination du VIH comme problème de santé publique à l'horizon 2030 et la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organisé, du 10 au 12 mars 2026 à Dakar, la Revue nationale des performances des données du VIH et de la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B.

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« Cette activité s'inscrit dans la dynamique des engagements du Sénégal visant l'élimination du VIH comme problème de santé publique à l'horizon 2030 et la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030 », renseigne une note de la tutelle publiée vendredi.

Cette rencontre réunie des participants issus des directions du ministère, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.