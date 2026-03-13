Sénégal: Vih, syphilis et hépatite B - Vers l'élimination de la transmission mère-enfant

13 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le Sénégal vise l'élimination du VIH comme problème de santé publique à l'horizon 2030 et la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organisé, du 10 au 12 mars 2026 à Dakar, la Revue nationale des performances des données du VIH et de la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B.

A lire aussi : Base de données sur les personnes vivant avec le VIH : Mise en place d'un système d'identification pour éviter les doublons

« Cette activité s'inscrit dans la dynamique des engagements du Sénégal visant l'élimination du VIH comme problème de santé publique à l'horizon 2030 et la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030 », renseigne une note de la tutelle publiée vendredi.

Cette rencontre réunie des participants issus des directions du ministère, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.