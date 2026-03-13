Sénégal: Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles - Le pays réaffirme son engagement

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Diéye, a pris part à un la 70° session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW70) au cours duquel elle a réaffirmé l'engagement du Sénégal en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités, participe à la CSW70 à New York, du 9 au 19 mars 2026.

« Elle a rappelé que face à une situation préoccupante, où 31,9 % des femmes âgées de 15 à 49 ans déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie, le gouvernement du Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif juridique et institutionnel, notamment à travers la criminalisation du viol et de la pédophilie », lit-on dans une note de la tutelle.

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Mais aussi avec la mise en place de structures spécialisées de prise en charge, la formation des forces de sécurité, le développement d'outils de suivi et de collecte de données ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation.

A travers ces actions, le Sénégal réaffirme ainsi sa volonté de renforcer la coopération internationale et d'accélérer l'action collective pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, un enjeu majeur pour le développement durable, la paix et la justice sociale.