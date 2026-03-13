Togo: Contraintes techniques et maintenance derrière les coupures de courant

13 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Depuis plusieurs semaines, des perturbations dans la fourniture d'électricité touchent aussi bien Lomé que plusieurs grandes villes du pays, rapporte Togo Matin dans son édition de vendredi.

Le directeur général de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), Débo-K'mba Barandao, a apporté des explications sur cette situation. Selon lui, les coupures résultent principalement de contraintes techniques sur le réseau, combinées à une demande d'énergie particulièrement élevée. Plusieurs équipements du système électrique national font actuellement l'objet d'opérations de maintenance destinées à sécuriser et moderniser les installations. Les détails complets sont à retrouver dans les colonnes de Togo Matin.

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