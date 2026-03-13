Togo: Un projet structurant pour l'accès à l'eau potable dans les régions Plateaux et Maritime

Le Togo se prépare à lancer un projet important pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions des Plateaux et Maritime, en partenariat avec le Groupe Winch International, spécialisé dans la production d'eau potable.

Le directeur des opérations du groupe, Roméo NSouga, actuellement en visite à Lomé, s'est entretenu avec le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté. Les échanges ont porté sur la finalisation des études d'impact environnemental avec l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE), étape préalable au lancement des travaux. Le projet prévoit des travaux de captage, de réhabilitation d'ouvrages hydrauliques, de forages profonds et de réservoirs de grande capacité dans plusieurs localités des deux régions.

« Cette initiative structurante contribuera à une amélioration durable des conditions de vie des populations bénéficiaires », a souligné le ministre. Une initiative qui s'inscrit dans les efforts continus des pouvoirs publics pour renforcer les infrastructures d'adduction d'eau, aussi bien en milieu urbain que rural.