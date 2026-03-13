Togo: Un prérequis indispensable à la transformation agricole

Le gouvernement mise sur la sécurisation des terres comme levier stratégique pour stimuler la productivité agricole et renforcer l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs, rapporte Eco & Finances dans son édition de vendredi.

Cette approche s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gouvernance foncière nationale, engagée ces dernières années à travers l'adoption du code foncier et domanial, la création de l'Agence nationale du domaine et du foncier et la mise en œuvre de réformes foncières sur plusieurs sites pilotes à travers le pays. Pour les autorités, des droits fonciers clairement établis et juridiquement protégés constituent un prérequis indispensable à la transformation agricole durable et à la mobilisation des capitaux privés nationaux et étrangers.