Ethiopie: Le pays met en avant son partenariat stratégique avec l'Italie à l'occasion de l'examen par les pairs de l'OCDE.

Addis-Abeba — L'Éthiopie a réaffirmé la force de son partenariat de longue date avec l'Italie à l'occasion de l'examen par les pairs de la coopération au développement italienne, tenu à Paris sous l'égide du Comité d'aide au développement de l'OCDE.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le ministère des Finances a indiqué que la délégation éthiopienne était dirigée par Semereta Sewasew, ministre d'État au ministère des Finances, accompagnée de Mahlet Hailu, ambassadrice d'Éthiopie en France.

Lors de son intervention, la ministre d'État Semereta a mis en lumière près de cinquante années de coopération entre l'Éthiopie et l'Italie. Elle a notamment souligné l'appui constant de l'Italie dans des secteurs clés tels que la santé, l'eau et l'assainissement, les énergies renouvelables, l'agriculture, les infrastructures ainsi que le développement de la chaîne de valeur du café.

Selon elle, ce partenariat a permis d'améliorer les conditions de vie des populations, de renforcer la participation du secteur privé et de consolider la résilience économique et sociale du pays.

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Elle a par ailleurs rappelé que des orientations politiques fortes ont soutenu la mise en œuvre de réformes majeures dans le cadre de l'Agenda de réforme économique nationale.

Ces réformes ont produit des résultats concrets, notamment une réduction du déficit budgétaire, une multiplication par cinq des recettes publiques, une augmentation significative des dépenses en faveur des groupes les plus vulnérables, ainsi qu'une modernisation du système de gestion des finances publiques visant à renforcer la transparence et la reddition de comptes.

Sur le plan financier, l'Éthiopie et l'Italie appliquent actuellement un cadre de coopération d'un montant de 250 millions d'euros pour la période 2026-2028, qui vient s'ajouter à un portefeuille actif de programmes évalué à 550 millions de dollars américains.

Cette collaboration couvre plusieurs domaines, dont le soutien budgétaire, les mécanismes d'échange de dettes, la sécurité alimentaire, les infrastructures, ainsi que la promotion des investissements privés dans les télécommunications, l'agriculture, l'énergie et le futur aéroport international de Bishoftu International Airport.

L'ensemble vise à favoriser une croissance inclusive et à renforcer l'intégration économique régionale.

Commentant ce partenariat, Stefano Gatti, directeur général de la Direction générale de la coopération au développement d'Italie, a déclaré : « Notre coopération avec l'Éthiopie reflète des décennies d'engagement partagé, de confiance et d'impact concret.

Nous nous réjouissons de poursuivre et d'intensifier notre collaboration en faveur d'une croissance inclusive, d'infrastructures durables et d'un développement résilient face au changement climatique. »

En conclusion, la ministre d'État Semereta a exprimé sa confiance quant à la poursuite et au renforcement de cette collaboration, mettant en avant les perspectives de l'Éthiopie dans des domaines tels que l'agriculture résiliente au climat, les infrastructures durables et le développement régional.

Elle a également réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la paix, de la cohésion sociale et d'une transformation économique inclusive.