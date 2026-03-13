Afrique Centrale: Les camions avec conteneurs et châssis modifiés, non conformes aux normes, désormais interdits sur les routes du Nord-Kivu

La province du Nord-Kivu a officiellement interdit la circulation de tous les camions à containers et châssis modifiés localement dépassant les normes de tonnage sur les routes en chantier. La décision, annoncée le 9 mars 2026, vise à protéger les nouvelles infrastructures routières et à prévenir les accidents.

Cette mesure cible particulièrement les véhicules de type « BOX BODY », dont certains containers, modifiés artisanalement, atteignent 25 à 30 mètres de longueur, bien au-delà des limites autorisées. Selon les autorités provinciales, ces véhicules sont responsables de la dégradation de plusieurs ponts sur les axes Kasindi-Beni-Butembo et Kasindi-Beni-Mangina.

La décision s'inscrit dans le cadre des résolutions adoptées lors de la réunion de pilotage des travaux de construction et de modernisation des routes Mpondwe-Kasindi-Beni-Butembo (134 km) et Bunagana-Rutshuru-Goma (89 km), tenue le 28 février 2026 à Kampala, en Ouganda.

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Pour l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO), cette interdiction est une avancée majeure pour la préservation des routes et la réduction des risques d'accidents. Toutefois, son représentant à Beni met en garde contre une possible hausse des prix des produits de première nécessité, conséquence d'une moindre capacité de transport de cargaisons importantes.

Pour sa part, la Fédération des entreprises du Congo (FEC), antenne de Beni, dit s'abstenir de tout commentaire ; mais promet cependant de sensibiliser les opérateurs économiques afin qu'ils se conforment à la décision des autorités.

Un délai de 30 jours est accordé aux propriétaires de camions à quatre essieux pour retirer leurs véhicules trafiqués de la circulation, sous peine de sanctions. Les autorités provinciales soulignent que cette mesure est cruciale pour assurer la durabilité des nouvelles routes et la sécurité des usagers.