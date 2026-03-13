Ile Maurice: World Knits Group dénoue ses noeuds

La situation des travailleurs du groupe textile composé de World Knits, d'Universal Fabrics et de Kline Textiles était au coeur d'une réunion, tenue le mardi 10 mars, au ministère du Travail. Les employés, accompagnés de leur négociateur syndical, Atma Shanto, ont rencontré les représentants du management sous la présidence du ministre du Travail, Reza Uteem.

«Cela a été une rencontre très fructueuse où le management a expliqué la situation financière du groupe et les raisons du retard dans le paiement des salaires», a indiqué le ministre Uteem. La direction a notamment évoqué des négociations en cours avec les banques afin d'obtenir des facilités de crédit dans le but de garantir le paiement régulier des travailleurs à l'avenir.

Le groupe textile attribue en partie la détérioration de sa situation financière aux incertitudes entourant l'African Growth and Opportunity Act ainsi qu'aux tarifs unilatéraux imposés par le président américain, Donald Trump, qui auraient affecté de manière significative son carnet de commandes.

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Malgré ces difficultés, le management se veut rassurant et affirme rester optimiste quant à la stabilisation de ses activités. Une nouvelle réunion est déjà prévue le 30 mars au ministère du Travail. La direction devra alors faire le point sur les progrès réalisés concernant sa situation financière et les engagements pris vis-à-vis des employés.

La crainte d'éventuels licenciements a également été évoquée lors des discussions. «Le sujet du licenciement a été évoqué et la compagnie a affirmé qu'à ce stade, aucun dégraissage n'est envisagé. Tout dépendra de l'évolution des commandes et de l'injection de nouvelles ressources financières», a précisé Reza Uteem.

Pour rappel, quelque 450 employés du groupe avaient reçu leur salaire du mois de février avec une semaine de retard. Une situation particulièrement difficile pour ces travailleurs, dont une grande majorité de femmes vivant dans des conditions financières précaires. Face à ces préoccupations, le syndicat a demandé la tenue d'une rencontre tripartite.