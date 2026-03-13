Ile Maurice: Darsen Gangadoo - «Je dédie cela aux Mauriciens, à la communauté tamoule et surtout à la famille»

Pour son engagement communautaire et son travail associatif à la tête de la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF), Darsen Gangadoo est désormais inscrit au tableau des distinctions nationales. « Je remercie le gouvernement pour m'avoir accordé cette reconnaissance », nous a-t-il déclaré.

Pour le président de la MTTF, cet honneur dépasse largement sa personne. Il dit vouloir partager cette distinction avec l'ensemble du pays ainsi qu'avec ceux qui l'accompagnent dans son engagement quotidien. «Je dédie cela aux Mauriciens, à la communauté tamoule et surtout à la famille, sans laquelle rien n'aurait été possible», confie-t-il, rappelant que ses responsabilités au sein de la fédération exigent un investissement constant. «Être président de la MTTF demande beaucoup de temps», ajoute-t-il.

Originaire de L'Escalier, Darsen Gangadoo s'est progressivement imposé comme une figure active du mouvement socioculturel tamoul. Il participe notamment à la coordination des activités religieuses et culturelles organisées par les temples tamouls de l'île, tout en prenant part à plusieurs dossiers touchant directement la communauté.

Profitant de cette reconnaissance officielle, il rappelle l'importance de préserver l'harmonie sociale dans le pays : «Je souhaite la paix sociale à notre île. Que tout le monde vive dans le vrai mauricianisme.»