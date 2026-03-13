Ile Maurice: Darsen Gangadoo - «Je dédie cela aux Mauriciens, à la communauté tamoule et surtout à la famille»

13 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Pour son engagement communautaire et son travail associatif à la tête de la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF), Darsen Gangadoo est désormais inscrit au tableau des distinctions nationales. « Je remercie le gouvernement pour m'avoir accordé cette reconnaissance », nous a-t-il déclaré.

Pour le président de la MTTF, cet honneur dépasse largement sa personne. Il dit vouloir partager cette distinction avec l'ensemble du pays ainsi qu'avec ceux qui l'accompagnent dans son engagement quotidien. «Je dédie cela aux Mauriciens, à la communauté tamoule et surtout à la famille, sans laquelle rien n'aurait été possible», confie-t-il, rappelant que ses responsabilités au sein de la fédération exigent un investissement constant. «Être président de la MTTF demande beaucoup de temps», ajoute-t-il.

Originaire de L'Escalier, Darsen Gangadoo s'est progressivement imposé comme une figure active du mouvement socioculturel tamoul. Il participe notamment à la coordination des activités religieuses et culturelles organisées par les temples tamouls de l'île, tout en prenant part à plusieurs dossiers touchant directement la communauté.

Profitant de cette reconnaissance officielle, il rappelle l'importance de préserver l'harmonie sociale dans le pays : «Je souhaite la paix sociale à notre île. Que tout le monde vive dans le vrai mauricianisme.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.