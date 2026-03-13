Ile Maurice: La FCC face aux menaces - «Nous ne céderons ni à la peur ni à l'intimidation»

La Financial Crimes Commissoin (FCC) aé ragi avec fermeté ce vendredi suite aux menaces visant son directeur général par intérim, Sanjay Dawoodarry, et son équipe. Ces avertissements, selon l'institution, sont liés aux récentes opérations menées par la FCC contre les réseaux de narcotrafic et les crimes financiers.

«Ces intimidations ne détourneront en aucun cas la FCC de sa mission : protéger les familles mauriciennes des ravages de la drogue et des trafiquants», a déclaré Sanjay Dawoodarry. Il a souligné que ces tentatives de pression renforcent plutôt la détermination de l'institution. «Si certains espéraient nous faire reculer, ils se trompent. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes résolus à agir, à intensifier nos efforts et à poursuivre notre travail avec encore plus de rigueur. Le timing de ces menaces montre que le travail accompli par la FCC porte ses fruits. C'est une preuve que la panique s'installe chez les barons de la drogue», a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, la FCC multiplie les actions visant à renforcer l'État de droit et à lutter contre les activités criminelles qui portent atteinte à l'intérêt public. Ces opérations, menées dans le strict respect de la loi, s'inscrivent dans une stratégie claire : protéger les citoyens, préserver l'intégrité des institutions et envoyer un message sans ambiguïté à ceux qui pensent pouvoir agir en toute impunité.

Le directeur général par intérim a également salué le travail de son équipe ainsi que le soutien de la Mauritius Police Force et de l'Anti Drug and Smuggling Unit, tout en remerciant les lanceurs d'alerte. «La guerre contre la corruption et les barons de la drogue est une mission collective et citoyenne. Ceux qui tentent d'intimider les institutions doivent savoir que ces méthodes ne feront que renforcer notre engagement», a-t-il conclu.

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Une plainte officielle a été déposée auprès de la police et la FCC a été assurée que les auteurs de ces menaces seront rapidement maîtrisés.