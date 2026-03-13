Ile Maurice: Un jeune de 22 ans affirme avoir été agressé et emmené de force dans un «shelter»

Un jeune mécanicien de 21 ans, habitant Dagotière, a rapporté un incident qui serait survenu dans la soirée du lundi 9 mars à Stanley. Dans sa déposition à la police, il affirme qu'une dizaine d'hommes seraient entrés dans la maison familiale à Stanley vers 22 heures et lui auraient infligé des coups sur différentes parties du corps, l'un de ces individus l'ayant copieusement insulté.

Il aurait ensuite été contraint de monter dans une voiture de couleur blanche. Le véhicule se serait dirigé vers un shelter à Vacoas où il aurait été retenu. Sur place, il aurait été informé qu'il avait été emmené en ce lieu parce qu'il est accro à la drogue.

Le mercredi 11 mars, vers 11 heures, il a été autorisé à partir après que ses parents sont venus le récupérer au et ont signé un formulaire pour sa décharge. Le jeune homme affirme ne pas avoir subi de blessures graves mais dit ressentir des douleurs.

Toutefois, selon les informations obtenues auprès de la police, il ne s'agirait pas d'un cas d'enlèvement et de séquestration. Les autorités indiquent que ce sont les membres de la famille de ce jeune qui l'auraient emmené au shelter et que sa mère serait ensuite venue le récupérer.

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Le jeune homme dit pouvoir identifier deux des personnes impliquées dans ce présumé cas d'agression-enlèvement-séquestration. L'une habiterait à Plaisance et l'autre à Stanley. L'enquête se poursuit.