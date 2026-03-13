Ile Maurice: Kimberley Le Court Pienaar - Une distinction pour couronner une saison 2025 historique

À l'occasion de la Fête de l'Indépendance, la République de Maurice a décoré Kimberley Le Court-Pienaar du titre de Member of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK). Une distinction qui vient couronner une saison 2025 historique, où la championne de 29 ans a porté le cyclisme mauricien sur le toit du monde.

Le 12 mars est traditionnellement un jour de célébration nationale, mais cette année, il prend une saveur toute particulière pour le monde de la petite reine mauricienne. Kimberley Le Court Pienaar, sociétaire de l'équipe World Tour AG Insurance-Soudal, a été officiellement décorée par l'État mauricien. Cette distinction salue ses performances historiques et sa contribution exceptionnelle au rayonnement de Maurice à l'international.

Si la distinction de MSK vient aujourd'hui orner son palmarès, c'est que l'année 2025 de la cycliste a été tout simplement hors normes. En avril 2025, elle a réalisé l'impensable : devenir la première Africaine - hommes et femmes confondus - à remporter un «Monument» du cyclisme, Liège-Bastogne-Liège.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les rampes meurtrières des Ardennes belges, Kimberley n'a pas tremblé face aux ogres de la discipline. Elle a résisté aux assauts de Demi Vollering, Puck Pieterse et Cédrine Kerbaol, avant de faire parler sa pointe de vitesse pour s'imposer magistralement au sprint.

Une ambassadrice pour l'histoire

Trois mois plus tard, la Mauricienne a de nouveau bousculé la hiérarchie mondiale lors du Tour de France Femmes. En s'emparant d'un succès d'étape et, surtout, en revêtant le Maillot Jaune, elle a écrit l'une des plus belles pages du sport continental. Jamais une cycliste africaine n'avait connu un tel honneur sur la plus grande course de vélo au monde.

Elle a ajouté une étape du Tour de Grande-Bretagne à sa collection, tout en effectuant un retour triomphal sur son île natale pour y glaner, sans surprise, les titres nationaux du contrela-montre et de la course en ligne.

Au-delà des chiffres et des médailles, cette décoration représente une immense fierté pour toute la communauté cycliste locale. Kimberley Le Court Pienaar est aujourd'hui l'ambassadrice numéro un d'un cyclisme mauricien en pleine progression.

Par ce geste, le gouvernement mauricien souligne la valeur des sportifs dans le développement de l'image de marque du pays. Plus qu'une simple athlète, Kimberley est devenue une icône, une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes Mauriciens et Mauriciennes qui voient en elle la preuve que l'on peut partir d'une petite île de l'océan Indien pour conquérir les sommets mondiaux.