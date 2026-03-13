Ile Maurice: «SBM Scholarship Scheme 2026» - Un coup de pouce aux étudiants méritants issus de familles modestes

La SBM Foundation, le pôle responsabilité sociale des entreprises (RSE) du groupe SBM, lance l'édition 2026 du SBM Scholarship Scheme. Cette initiative vise à soutenir les étudiants brillants issus de familles à revenus modestes en leur ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur. À travers ce projet, la SBM Foundation réaffirme sa volonté d'accompagner la jeunesse de Maurice et de Rodrigues dans la construction d'un avenir plus prometteur grâce à l'éducation.

Les bourses du SBM Scholarship Scheme s'adressent aux étudiants de moins de 25 ans issus de familles dont le revenu mensuel ne dépasse pas Rs 50 000. Elles couvrent les cours de premier cycle à temps plein dans les établissements reconnus par la Higher Education Commission de Maurice. «À ce jour, nous avons octroyé plus de 2 700 bourses, dont une soixantaine à des étudiants de Rodrigues. À travers cette initiative, nous souhaitons permettre à des jeunes ayant fait preuve d'un niveau académique remarquable de poursuivre leurs études supérieures, même lorsque les moyens financiers constituent un obstacle», assure Basdeo Rajee, président de la SBM Foundation.

Au-delà du soutien financier, le SBM Scholarship Scheme offre aux jeunes les conditions nécessaires pour poursuivre leurs études et construire leur avenir. En facilitant l'accès à l'enseignement supérieur, ce programme permet à des étudiants méritants de développer leurs compétences, de poursuivre leurs ambitions académiques et de participer activement au développement économique et social du pays.

Les étudiants intéressés sont invités à soumettre leur candidature dès maintenant sur le site de la SBM. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 juillet 2026.

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