Ile Maurice: Me Rama Valayden réclame la libération du Dr Arvind Ramchurn

L'avocat du Dr Arvind Parmanand Ramchurn, Me Rama Valayden, affirme croire en l'innocence de son client et estime qu'il n'y a aucune raison de le maintenir en détention dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa concubine, Yogeshwaree Bhunjun, 37 ans, signalée par son père, Suryaprakash Bhunjun, 62 ans, un retraité habitant Lalmatie. Celuici a indiqué que sa fille est portée manquante depuis le 26 février alors qu'elle se trouvait au domicile du Dr Arvind Ramchurn. Le dernier contact téléphonique avec elle remonte au 11 janvier 2026.

Yogeshwaree Bhunjun vivait en couple avec le médecin depuis douze ans et ils ont deux enfants, une fillette de deux ans et un nourrisson de huit mois, actuellement avec leur père. Dans le passé, elle a porté plainte pour violence domestique à deux reprises, au poste de police de Plaine-des-Papayes.

Selon Me Rama Valayden, son client nie toute implication dans cette affaire et soutient qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa concubine. L'homme de loi explique que le Dr Ramchurn a fourni «tous les détails» concernant son emploi du temps le 23 février, soit le jour où la jeune femme aurait disparu.

«Il n'y a ni preuve ni corps»

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D'après lui, deux représentants d'une société se seraient rendus au domicile du médecin ce jour-là afin de procéder au remplacement d'un modem. «Mon client affirme que sa concubine était bien présente à la maison au moment de leur visite», indique l'avocat. Une version qui aurait été confirmée par les deux techniciens.

Toujours selon lui, après cette visite, le Dr Ramchurn se serait rendu à son cabinet de consultation avec ses deux enfants. Un témoin aurait également confirmé l'avoir aperçu à ce moment-là. Me Rama Valayden demande également que les techniciens de la Forensic Science Laboratory (FSL) communiquent rapidement les résultats des analyses. Il évoque notamment les traces de sang retrouvées dans le véhicule du suspect. Il soutient que ce sang proviendrait de carcasses animales que son client achèterait afin de nourrir ses chiens. Il souligne également que son client, en tant que professionnel, se retrouve aujourd'hui avec «une tache lourde» sur sa réputation.

«La MCIT l'accuse de meurtre alors qu'il n'y a ni preuve ni corps», insiste Me Rama Valayden, qui indique qu'il compte déposer une motion en cour afin d'obtenir la remise en liberté de son client. Le Dr Ramchurn doit comparaître de nouveau en cour ce matin, puis mardi prochain.