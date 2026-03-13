Ile Maurice: Un métier essentiel souvent oublié

Chaque 11 mars, le monde célèbre la Journée mondiale de la plomberie. Derrière ce métier parfois discret se cache pourtant son rôle essentiel pour la santé publique, l'hygiène et le bon fonctionnement des habitations. À Maurice, la formation et les parcours professionnels montrent que la plomberie offre aussi de nombreuses opportunités d'emploi. Quand on ouvre un robinet ou que l'on utilise une salle de bain, on ne pense pas toujours au travail des plombiers. Pourtant, sans eux, il serait impossible d'avoir accès à l'eau potable ou d'évacuer correctement les eaux usées.

C'est pour mettre en lumière l'importance de ce métier que la Journée mondiale de la plomberie est célébrée chaque année le 11 mars. Cette initiative a été lancée en 2010 par le World Plumbing Council, une organisation internationale qui représente les professionnels de la plomberie dans plusieurs pays.

L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public et les décideurs à l'importance des systèmes de plomberie pour la santé et l'hygiène. En effet, un bon système d'approvisionnement en eau et d'assainissement permet de prévenir de nombreuses maladies et d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette journée est célébrée dans plus de 40 pays à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et dans plusieurs pays d'Asie.

Une formation pour apprendre le métier

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À Maurice, ceux qui souhaitent devenir plombiers peuvent suivre une formation au Mauritius Institute of Training and Development (MITD). Mohammad Ziaad Mungly, Training Officer au MITD à Surinam, travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Selon lui, la formation permet aux étudiants d'acquérir les bases nécessaires pour commencer dans le métier. Les étudiants peuvent suivre des cours menant au National Certificate Level 3 (NC3) ou au National Certificate Level 4 (NC4) en plomberie. Chaque programme dure environ un an.

Mohammad Ziaad Mungly, 30 ans d'expérience pour former les plombiers de demain.

Deux types de formation sont proposés. Certains étudiants suivent des cours à temps plein, cinq jours par semaine au centre de formation. D'autres choisissent la voie de l'apprentissage, où ils travaillent directement dans une entreprise tout en poursuivant leur formation. Dans ce cas, les apprentis passent généralement trois jours sur le lieu de travail et deux jours au centre de formation. Pendant cette période, ils apprennent plusieurs aspects du métier : l'installation des tuyaux, la mise en place des équipements sanitaires, la gestion de l'eau potable ainsi que l'évacuation des eaux usées. Les étudiants sont également formés aux systèmes de drainage et aux installations liées à l'assainissement.

Selon Mohammad Ziaad Mungly, cette formation permet surtout de donner une bonne base aux étudiants. L'expérience sur le terrain reste essentielle pour devenir un professionnel expérimenté.

Des opportunités d'emploi variées

La plomberie offre aussi différentes possibilités de carrière. Certains professionnels travaillent dans les entreprises de construction ou dans la maintenance de bâtiments. D'autres trouvent des opportunités à l'étranger. Selon Mohammad Ziaad Mungly, plusieurs anciens étudiants ont pu travailler dans des pays comme le Canada et l'Australie, où les métiers techniques sont très demandés.

Aujourd'hui, de nombreux jeunes hésitent encore à se tourner vers les métiers techniques comme la plomberie. Certains pensent que ce type de travail est difficile ou peu valorisé. Pourtant, beaucoup ne se rendent pas comptent des nombreuses opportunités qu'offre ce secteur. La plomberie reste un métier très demandé, aussi bien à Maurice qu'à l'étranger et elle peut offrir une carrière stable ainsi que de bonnes perspectives professionnelles.

Certaines personnes travaillent également dans la maintenance sur des bateaux de croisière, un secteur qui offre aussi des opportunités intéressantes. Le MITD propose par ailleurs des formations à temps partiel, en soirée ou pendant le week-end, destinées aux personnes qui souhaitent apprendre la plomberie tout en continuant à travailler.

Un parcours marqué par la persévérance

Pour Nuvin Sharma Dhawtall, aussi connu sous le nom de Ritish, la plomberie est bien plus qu'un métier. C'est une véritable carrière qu'il a construite avec patience et détermination. Aujourd'hui, il a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine.

Ce métier discret est pourtant essentiel, comme le montre Nuvin Sharma Dhawtall.

Après ses études secondaires, il a décidé de suivre une formation en plomberie au MITD à Port-Louis. Durant cette formation, il a effectué un stage chez BAT Industrial, où il acquiert une première expérience pratique. Par la suite, il a obtenu un emploi chez Manser Saxon Contracting Ltd comme aide-plombier de niveau 3. Avec le temps et l'expérience, il a progressé dans sa carrière et est devenu travailleur de niveau 1. Motivé par l'envie d'évoluer, il a ensuite décidé de travailler comme plombier indépendant avant de créer sa propre entreprise, Perfect Plumbing Services Ltd.

Aujourd'hui, il collabore avec différents entrepreneurs et propose des services professionnels dans le domaine de la plomberie. Pour lui, les jeunes devraient davantage envisager les métiers techniques comme la plomberie ou l'électricité. «Ce sont des secteurs qui offrent beaucoup d'opportunités et un avenir prometteur», affirme-t-il.

Un métier qui évolue avec le temps

Le domaine de la plomberie continue également d'évoluer avec les nouvelles technologies. On trouve aujourd'hui des équipements modernes comme des robinets à capteurs, des toilettes intelligentes ou encore des systèmes connectés qui permettent de mieux gérer la consommation d'eau. Alors qu'autrefois, la plomberie n'était pas toujours reconnue à sa juste valeur, aujourd'hui, ce métier est considéré comme essentiel dans le fonctionnement des habitations et des bâtiments. Comme le souligne Nuvin Sharma Dhawtall avec humour, les plombiers sont parfois appelés les «rois des tuyaux», car sans eux, aucune maison ne pourrait fonctionner correctement.