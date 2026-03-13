Ile Maurice: Un nouvel accord pour encadrer les opérations conjointes NCG-FAZSOI

La Mauritius Police Force et les Forces armées françaises dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) ont officiellement signé les Standard Operating Procedures (SOP) régissant les opérations conjointes entre l'avion de surveillance maritime de la National Coast Guard (NCG) et les navires des FAZSOI, le jeudi 12 mars. L'accord a été signé par le commissaire de police de Maurice, Rampersad Sooroojebally, et le commandant des FAZSOI, le major-général Jean de Monicault.

Ces SOP marquent une étape importante dans la coopération de longue date entre la NCG et les FAZSOI. Au fil des années, les avions Dornier et les navires de la NCG, aux côtés des moyens navals français, ont régulièrement mené des opérations conjointes dans le sud-ouest de l'océan Indien, axées sur la surveillance de la zone économique exclusive, les missions de lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi que la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Dans le cadre du renforcement de cette coopération, les SOP établissent un cadre structuré pour les patrouilles maritimes conjointes. Elles définissent notamment les mécanismes de coordination, les types de missions et les tâches assignées, les procédures de sécurité, les canaux de communication ainsi que les protocoles de compte rendu. En somme, ces procédures visent à rationaliser davantage les opérations en mer, à assurer une meilleure conduite des actions coordonnées et à renforcer l'efficacité globale des patrouilles. En harmonisant les procédures et en améliorant l'interopérabilité, les SOP permettront à la NCG et aux FAZSOI d'opérer avec plus de précision, d'efficacité et de confiance mutuelle.

Plus largement, cette initiative contribuera à renforcer la sûreté et la sécurité maritimes dans le sud-ouest de l'océan Indien, tout en approfondissant les liens bilatéraux entre Maurice et La Réunion. Elle reflète l'engagement commun à préserver la stabilité régionale, faire respecter le droit maritime international et protéger l'utilisation durable des ressources océaniques.

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