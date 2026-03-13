Ile Maurice: Dr Sunil Gunness - «Mission accomplie»

13 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le Dr Sunil Gunness a lui aussi été élevé au rang de GOSK. «Je suis très heureux et très fier d'avoir été décoré. Je remercie infiniment le Premier ministre et le Président de la République pour cette distinction. Cet honneur reflète aussi le soutien de ma famille, notamment de mon épouse,Véronique, ainsi que celui de mes amis et de tous mes collègues du Cardiac Center -médecins, infirmiers et personnel - qui m'ont accompagné pendant toutes ces années.» Il estime que cette reconnaissance marque l'aboutissement d'un long parcours. «Je pense que c'est une mission accomplie. Aujourd'hui, la chirurgie cardiaque est solidement établie à Maurice et je suis fier d'avoir contribué à la formation d'une nouvelle génération de médecins.»

Le spécialiste rappelle qu'il venait autrefois opérer à Maurice avec une équipe française de Montpellier. «Nous avons établi un centre de chirurgie cardiaque en 1993 et, en 2000, nous sommes devenus complètement autonomes. Depuis, nous avons continué à progresser en introduisant de nouvelles technologies pour répondre aux besoins des Mauriciens, notamment face aux infarctus et aux maladies vasculaires.»

Grâce au travail collectif des équipes médicales et à une administration solide, le Cardiac Center s'est développé et encourage aujourd'hui de nombreux jeunes médecins à y faire carrière.

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