Ile Maurice: Une perturbation tropicale se développe au nord-ouest d'Agaléga

13 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Une perturbation tropicale se développe à environ 390 km au nord-ouest d'Agaléga. Les services météorologiques indiquent que le système évolue dans un environnement favorable à son intensification. Au cas où il se renforce et devient une tempête tropicale modérée, il sera nommé Indusa.

Le système tropical devrait se déplacer vers le sud-est tout en approchant des Mascareignes dans les trois prochains jours. Ce système influencera initialement le temps à Agaléga avec des averses orageuses et une mer agitée au cours des prochaines 24 heures. Quelques averses sont prévues à Saint-Brandon et la mer sera agitée à forte avec des houles.

Les nuages actifs associés au système influenceront progressivement le temps à Rodrigues à partir de la nuit de samedi. Les averses devraient devenir fréquentes et intenses avec des orages à partir de dimanche. La mer sera agitée avec des houles.

Les bandes nuageuses périphériques associées au système devraient influencer le temps à Maurice avec des averses éparses à partir de la nuit de dimanche. La mer sera agitée avec des houles.

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