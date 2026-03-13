Ile Maurice: Maurice plaide pour une action concertée au sein du G33

Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Ritish Ramful, a appelé à placer la sécurité alimentaire parmi les priorités mondiales lors d'une réunion ministérielle virtuelle du G33, coalition de 47 pays en développement au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), organisée par l'Indonésie le 9 mars. Dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes, il a souligné l'importance pour Maurice d'assurer un approvisionnement alimentaire stable. «La priorité absolue de Maurice est de garantir un approvisionnement continu à sa population dans un environnement mondial fragilisé.»

Le ministre a mis en garde contre les restrictions à l'exportation adoptées par certains pays en période de crise. Selon lui, ces mesures peuvent alimenter la panique sur les marchés, accélérer la hausse des prix et fragiliser davantage des chaînes d'approvisionnement déjà sous tension. Il a ainsi plaidé pour l'établissement de règles claires et applicables afin d'encadrer ces pratiques.

Le G33 défend une plus grande flexibilité des règles du commerce agricole. Plusieurs de ses membres, dont Maurice, sont des Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA) et restent particulièrement exposés aux fluctuations des marchés internationaux.

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Les discussions ont également porté sur les subventions agricoles, le mécanisme de sauvegarde spéciale, et les liens entre commerce international et sécurité alimentaire. Cette réunion est intervenue à quelques semaines de la 14e e Conférence ministérielle de l'OMC, prévue du 26 au 29 mars à Yaoundé, au Cameroun.

Ritish Ramful a appelé les membres du G33 à coordonner leurs positions afin d'obtenir des avancées concrètes lors de cette conférence. Il a insisté sur la nécessité de corriger les déséquilibres dans le commerce agricole mondial et de permettre aux pays en développement de soutenir leur production.

Le ministre a également plaidé pour davantage de flexibilité pour les PDINPA afin qu'ils puissent renforcer leur agriculture et sécuriser leur approvisionnement. Il a réaffirmé la nécessité d'une solution permanente concernant les programmes de stockage public destinés à soutenir les agriculteurs vulnérables, tout en précisant que ces dispositifs doivent concerner des aliments de base traditionnels.