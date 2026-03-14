Tunisie: CAB - La semaine des succès !

Il y a, comme ça, des périodes dans la saison où les résultats d'un club font plaisir aux fans...

- On a vécu, le week-end passé, au CAB à l'heure des victoires. En football, les Cabistes ont ramené trois points de Kairouan qui leur ont permis de creuser davantage l'écart avec les équipes du bas du classement et, du coup, les ont propulsés à la 8e place. Toujours en football mais, cette fois-ci, il s'agit de l'équipe féminine qui remporte un nouveau succès aux dépens du club de Haffouz (2-1). Les handballeurs, eux, sont sortis vainqueurs d'un match décisif pour la qualification en Super play off contre le CSHilalien (27- 24), alors que l'équipe de basket a battu celle de Hammam- Sousse en déplacement( 63- 57). Pourvu que ça dure...

Hand: CAB- USTémimienne demain

Les handballeurs cabistes rencontrent demain samedi, pour le compte de la première journée du Super play off, l'équipe de Menzel Témime.

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Les supporters «jaune et noir» ne manqueront pas de soutenir leur équipe favorite comme ils l'ont si bien fait la semaine dernière... L'accession parmi l'Elite est l'objectif visé par l'entraîneur Wissem Sfaxi. Et, comme la dernière fois contre le CSH, on comptera, dans le camp bizertin, sur les parades de l'excellent gardien de but Sayadi.

CAB- ASM le 22 mars

Le match comptant pour les seizièmes de finale de la coupe qui opposera le CAB à l'ASM, au Stade 15-Octobre, aura lieu dimanche 22 mars. Même si elles «traînent» en championnat, ces deux équipes espèrent aller le plus loin possible dans cette épreuve. On doit s'attendre à une belle empoignade et bien

malin celui qui saura avancer un quelconque pronostic...

Equilibre retrouvé!

On a longtemps tergiversé, dans les staffs techniques successifs, pour stabiliser l'entrejeu et donc l'équilibre de l'équipe, notamment après les départs de Abdou Seydi et Kante. Aujourd'hui, l'entraîneur Chiheb Ellili semble trouver la formule adéquate en faisant de Aala Dridi et Fonseca les piliers dans ce compartiment de jeu. On attend d'eux qu'ils persévèrent dans ce rôle.

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