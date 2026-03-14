Afrique du Nord: Le Maroc a enregistré une pluviométrie d'environ 462 mm du 1er septembre 2025 au 11 mars 2026

Le Maroc a enregistré, durant la période du 1er septembre 2025 au 11 mars 2026, une pluviométrie d'environ 462 millimètres (mm), en augmentation de 56% par rapport à la moyenne des trente dernières années et de 134% comparativement à un an auparavant, a fait savoir, jeudi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Lors du Conseil de gouvernement, M. El Bouari a indiqué, dans une présentation sur l'impact des précipitations sur la campagne agricole 2025/2026, que ces pluies ont concerné la majorité des zones agricoles, avec des quantités importantes enregistrées notamment dans les régions du Nord, du Saïss, du Gharb, de la Chaouia et de Doukkala.

Le ministre a souligné que la plupart des indicateurs actuels laissent présager une bonne campagne agricole, avec un retour du secteur agricole aux niveaux de valeur ajoutée enregistrés à la fin du Plan Maroc Vert, a rapporté le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.