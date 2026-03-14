Maroc: Ramadan 2026 - Le montant de Zakat Al Fitr fixé à 25 DH

13 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Conseil supérieur des oulémas a publié un avis concernant Zakat Al Fitr pour l'année 1447/2026 fixant son montant à 25 DH, en indiquant que toute personne, qui le souhaite, peut aller au-delà de ce montant.

Le Conseil précise dans un avis que la Zakat consiste à offrir un boisseau prophétique (Saâ nabaoui) qui équivaut à 4 amdâd par personne en fonction de l'essentiel de la consommation de la population, soit l'équivalent de 2,5 kg de céréales ou de farine, affirmant qu'il est possible de la verser sous forme d'argent.

Zakat Al Fitr, aumône de la rupture du jeûne et symbole de la solidarité en Islam, est une sunna dont doit s'acquitter tout musulman avant l'Aïd Al Fitr, dans un délai allant à 3 jours avant. Le jeûneur est tenu de la verser pour le compte de toutes les personnes dont il assume la charge.

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