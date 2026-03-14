Maroc: Le CCG réaffirme ses positions constantes de soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume

13 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) a réitéré sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et son attachement à la sécurité et à la stabilité du Royaume du Maroc et à son intégrité territoriale.

Cette position a été exprimée par le Secrétaire général du Conseil, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, lors de la 8e Réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, tenue jeudi par visioconférence, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que de Leurs Altesses et Excellences les ministres et représentants des Etats membres du Conseil.

A cet égard, le CCG a de nouveau salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a consacré le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme unique base pour le règlement de ce conflit régional.

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Il a aussi fait part de son appui aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel visant à faciliter la tenue des négociations, sur la base de l'Initiative marocaine d'autonomie, en application de la résolution précitée du Conseil de sécurité, à même d'aboutir à un règlement définitif à ce conflit dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud.

Cette position unifiée, exprimée par le Secrétaire général du CCG au nom de l'ensemble des Etats membres, a été confirmée par les délégations participantes, qui ont exprimé leur soutien total et constant à la marocanité du Sahara ainsi que leur attachement à l'intégrité territoriale du Maroc, tout en réitérant leur rejet de toute atteinte à la souveraineté nationale du Royaume.

Cette position illustre de nouveau la solidité des relations fraternelles et la solidarité ancrée entre le Maroc et ses frères du Golfe et l'unité des positions face aux questions existentielles de la Oumma arabe, au premier rang desquelles figure la préservation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de ces pays.

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