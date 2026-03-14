Maroc: Le CCG salue les efforts de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne et à la protection de la Ville Sainte

Le Secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, a salué, lors de la 8e Réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, les efforts soutenus et concrets de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville Sainte et la préservation de son cachet civilisationnel et juridique.

Dans son allocution lors de cette réunion tenue jeudi en visioconférence, le Secrétaire général du CCG a loué le rôle historique et central de la diplomatie Royale ainsi que la présence active sur le terrain de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, qui poursuit, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, la mise en oeuvre de grands projets à caractère humain et social pour soutenir la résilience des Maqdessis sur leur terre face aux défis actuels.

M. Al-Budaiwi s'est également félicité des efforts des pays du Conseil et du Maroc pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, réaffirmant le soutien à l'ensemble des efforts internationaux visant à mettre un terme au conflit dans la bande et à promouvoir une paix juste et durable garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant.