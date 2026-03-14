Afrique: LDC d'Afrique - La RSB à l'assaut du dernier carré

La RSB affrontera ce samedi à partir de 20 heures au stade municipal à Berkane, l'équipe soudanaise d'Al Hilal d'Oumderman, et ce pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique.

Le club de l'Oriental abordera cette confrontation avec l'ambition de capitaliser sur son expérience dans les compétitions africaines.

Les hommes de Mouine Chaâbani ont, certes, connu une légère baisse de régime lors des dernières journées de la phase de groupes, mais leur maîtrise des rendez-vous continentaux leur a permis d'assurer l'essentiel en décrochant la deuxième place qualificative pour les quarts de finale.

La situation est similaire sur la scène nationale. En Botola Pro D1 "Inwi", les Berkanis traversent une période moins régulière, mais restent sur une victoire lors de leur dernier match de championnat, un succès qui pourrait servir de déclic avant ce choc continental.

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Fort de son vécu africain et de son organisation collective, le club orange espère profiter de l'avantage du terrain pour prendre une option sur la qualification avant le déplacement.

A rappeler que l'autre représentant du football national dans cette C1 continentale, le club de l'AS FAR, devait donner la réplique, vendredi à domicile, à huis clos, à la formation égyptienne de Pyramids.

Par ailleurs, dans un duel 100% marocain, l'Olympic Safi et le Wydad Casablanca s'affrontent, dimanche, au stade El Massira, en match des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF avec la même ambition : mettre un pied dans les demi-finales avant le match retour à Casablanca.

Ce match ouvert sur tous les pronostics intervient après un parcours remarquable des deux équipes en phase de groupes, avec une qualification du Wydad Casablanca après avoir terminé premier du groupe B, tandis que l'Olympic Safi a atteint le même stade après avoir terminé deuxième du groupe A, ce qui pourrait rendre cette rencontre encore plus passionnante et palpitante, tant sur le terrain que dans les tribunes.

Pour sa première participation à une compétition continentale, l'Olympic Safi espère poursuivre son parcours exceptionnel après avoir atteint les quarts de finale avec mérite, où il entend tirer profit de l'avantage du terrain et du public pour obtenir un résultat positif lors du match aller contre un adversaire redoutable et l'un des favoris pour décrocher le titre continental de cette compétition.

Malgré une performance terne au niveau de la Botola Pro D1, où il est lanterne rouge, l'Olympic Safi est déterminé à rebondir à la faveur de sa prestation en Coupe de la CAF pour en faire un tremplin et redresser la barre au niveau du championnat national.

L'Olympic Safi a atteint les quarts de finale après avoir terminé deuxième du groupe A derrière l'USM Alger avec 13 points, issus de 4 victoires, un match nul et une défaite, et un total de 7 buts marqués et 4 encaissés.

Gonflé à bloc par sa « remontada » contre l'Union Touarga (4-3) en match de la 15e journée de la Botola Pro D1, le Wydad aborde le match fort de sa grande expérience des compétitions africaines pour obtenir un résultat confortable qui pourrait lui ouvrir la voie d'une qualification précoce pour les demi-finales.

L'équipe de Casablanca, qui cherche à retrouver son lustre au niveau africain, devra renforcer sa ligne défensive, qui a paru fébrile lors des deux derniers matchs du championnat national face à l'AS FAR et l'Union Touarga avec 5 buts encaissés, en plus de l'absence de ses deux stars, Hakim Ziyech et Noureddine Amrabat pour blessure.

Les deux équipes se sont croisées à 44 reprises toutes compétitions confondues, avec 23 victoires au profit du Wydad Casablanca contre 9 pour l'Olympic Safi et 12 matchs nuls.