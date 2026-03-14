Maroc: Ramadan - 6.511 infractions enregistrées lors des opérations de contrôle des marchés

Les commissions locales présidées par le ministère de l'Intérieur au niveau des préfectures et provinces ont mené, du 1er Chaâbane au 20 Ramadan 1447H, un total de 71.170 opérations de contrôle ayant permis de constater 6.511 infractions, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement, M. Baitas a précisé que 1.752 infractions ont fait l'objet d'avertissements tandis que 4.759 procès-verbaux ont été dressés à leur sujet et transmis aux juridictions compétentes.

Les interventions des commissions durant cette période ont permis la saisie et la destruction de 578,9 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes réglementaires en vigueur, a-t-il précisé.

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Le ministre a, en outre, fait savoir que la Commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et du contrôle de la qualité a tenu sa troisième réunion hebdomadaire lors de ce mois sacré, mercredi, sous la présidence de la direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation relevant du ministère de l'Économie et des Finances et en présence des représentants des départements ministériels chargés de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Pêche maritime, de l'Industrie et du Commerce ainsi que des institutions concernées.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi permanent des marchés nationaux pendant le mois de Ramadan, dans le but de s'arrêter sur la disponibilité des produits de base, a-t-il dit, affirmant la disponibilité de ces produits dans les différents marchés en vue de répondre aux besoins des consommateurs.