Maroc: Ouverture des inscriptions pour la 3e édition du programme 'Berklee at Gnaoua and World Music Festival'

Le Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira et Berklee College of Music ont annoncé l'ouverture des inscriptions pour la 3e édition du programme "Berklee at the Gnaoua and World Music Festival", qui se déroulera du 22 au 27 juin prochain à la Cité des Alizés, en amont de la 27e édition du Festival.

Ce programme immersif de six jours s'adresse à des musiciens professionnels et semi-professionnels âgés d'au moins 18 ans, à différents stades de leur parcours artistique, souhaitant approfondir leur pratique dans un contexte de dialogue interculturel exigeant, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ouvert aux instrumentistes et chanteurs issus de traditions classiques, gnaoua ou contemporaines (jazz, pop, rock et musiques actuelles), le programme propose une expérience pédagogique fondée sur l'écoute, l'expérimentation et la rencontre.

"Depuis la création du programme en 2024, 118 musiciens confirmés issus de 30 pays ont participé à Berklee at the Gnaoua and World Music Festival. Parmi eux figurent 29 musiciens marocains, aux côtés d'artistes venus de plusieurs pays africains, dont le Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Zambie, ainsi que d'Europe, des Amériques et d'Asie", précise la même source.

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Cette progression significative entre les deux premières éditions témoigne de l'attractivité croissante du programme et de sa capacité à fédérer des talents issus de scènes musicales diverses, souligne le communiqué, notant qu'avec cette 3e édition, le programme s'inscrit dans une dynamique durable, consolidant Essaouira, Ville créative musicale de l'UNESCO, comme un espace de transmission et de création à la croisée du patrimoine vivant et des musiques du monde contemporaines.

"Avec cette troisième édition, le programme "Berklee at the Gnaoua and World Music Festival" confirme la pertinence de nos choix et de notre persévérance, et inscrit ce partenariat dans le temps long. Les Gnaoua contribuent à faire d'Essaouira une capitale mondiale de la musique", a souligné la présidente d'A3 Communication, productrice et organisatrice du Festival, Neila Tazi.

"Ce partenariat avec Berklee renforce la vocation du Festival à être un laboratoire de création et de transmission. En réunissant des musiciens du Maroc et du monde, nous contribuons à structurer un espace d'excellence et d'échange interculturel unique sur le continent", a ajouté Mme Tazi, citée dans le communiqué.

Placée sous la direction académique de Leo Blanco, professeur de piano et d'études des musiques africaines à Berklee, cette nouvelle édition s'articulera autour du thème "Listening with a Global Ear - Playing with a Global Concept", relèvent les organisateurs, notant que l'accent sera mis sur l'écoute active, la compréhension des différentes conceptions rythmiques et harmoniques à travers le monde, ainsi que sur la capacité des musiciens à intégrer ces influences dans leur propre langage artistique.

L'équipe pédagogique réunira, aux côtés de Leo Blanco, Fernando Huergo (professeur de basse), Nadia Washington (professeur adjointe en ear training), Jason Camelio (vice-président adjoint de Berklee Global) et Bri Tagliaferro (directrice associée des partenariats et programmes internationaux), fait savoir la même source, ajoutant que les sessions seront dispensées en anglais, avec traduction en arabe et en français afin de garantir une large accessibilité.

"Essaouira est un lieu unique pour vivre cette expérience. Les participants ne se contentent pas d'étudier des concepts : ils les expérimentent au contact des musiciens et de l'énergie du Festival. Notre ambition est de les accompagner dans l'intégration authentique de ces influences au sein de leur propre identité artistique", explique Leo Blanco, cité également dans le communiqué.

Le programme se conclura par un concert de clôture, tandis que les participants sélectionnés bénéficieront également d'un accès aux concerts de la 27e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, qui se tiendra du 25 au 27 juin prochain.

"Les candidatures doivent être soumises en ligne, accompagnées de trois vidéos démontrant les compétences musicales du candidat. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 20 avril 2026. Les frais de participation s'élèvent à 450 USD (4500 MAD)", conclut le communiqué.