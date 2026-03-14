Maroc: Vernissage de l'exposition 'Les éditions du Saint Coran à la Bibliothèque nationale'

Le vernissage de l'exposition "Les éditions du Saint Coran à la Bibliothèque nationale", mettant en exergue une collection des manuscrits coraniques les plus importants dont regorge la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), a eu lieu jeudi à Rabat.

Organisée du 12 au 31 mars à l'occasion du mois béni de Ramadan, cette exposition vise à mettre en avant les efforts déployés par les sultans, les oulémas et les fouqahas marocains au service du Saint Coran.

L'exposition rassemble ainsi des éditions rares du Saint Coran, reflétant la place importante qu'occupe le Livre de Dieu dans la civilisation marocaine ainsi que sa valeur spirituelle, scientifique et esthétique au fil des siècles.

Elle regroupe également des exemplaires du "Coran Mohammadi", des planchettes coraniques, des contenus audiovisuels et des photos documentant les différentes étapes de la conservation, ainsi qu'une collection d'imprimés relatifs au Livre sacré sous le règne d'Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que cette initiative, loin d'être une simple exposition de manuscrits anciens, constitue un hommage aux efforts des Marocains qui, à travers l'histoire, ont fait preuve de créativité dans l'écriture du Saint Coran et son ornement par les plus belles calligraphies.

La conservation de ces trésors patrimoniaux s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui ne cesse d'accorder une grande importance à la préservation des symboles de l'identité marocaine et à la protection du patrimoine spirituel et culturel du Royaume, a-t-il ajouté, estimant que ces éditions du Saint Coran sont une source de fierté pour la civilisation marocaine et une preuve de son raffinement culturel.

De son côté, la directrice de la BNRM, Samira El Malizi, a fait observer que cette exposition constitue une occasion pour s'ouvrir sur le patrimoine de la Oumma et mettre en exergue la valeur esthétique, spirituelle et scientifique du Saint Coran.

Ces éditions ont été transcrites à travers les époques par des fouqahas, des oulémas et des sultans, notamment marocains, a-t-elle enchaîné, mettant l'accent sur l'attention particulière que le Souverain accorde à la préservation et au rayonnement du patrimoine national.

Le vernissage de cette exposition a été marqué par la présence d'un parterre de personnalités du monde diplomatique et culturel, outre des chercheurs actifs dans le domaine du patrimoine manuscrit.

Bouillon de culture

"Nass El Ghiwane"

Le légendaire groupe musical "Nass El Ghiwane" a donné, mercredi soir à Tunis, l'un des rendez-vous les plus réussis du Festival "Ramadan à la Cité", un événement organisé au Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture.

Tout au long de la soirée, des fans tunisiens et marocains de "Nass El Ghiwane" ont repris en choeur les plus grands succès du groupe, et ont renoué avec plusieurs titres emblématiques du groupe, à l'image de "Siniya", "Ghir Khoudouni", "L'hamami", "Fin Ghadi Biya Khouya" et "Sabra et Chatila"

Le groupe, dans sa nouvelle composition, a interprété de nombreuses autres chansons, et la réaction du public a démontré que certaines, datant de plus d'un demi-siècle, continuent de marquer différentes générations, entre celles qui ont connu la genèse de ces titres et celles qui les ont découverts plus tard.

A l'instar du Festival international de Hammamet l'été dernier, ce concert a confirmé la place prestigieuse qu'occupe la chanson "ghiwanienne" dans la mémoire collective des Tunisiens.

En effet, les performances du groupe en Tunisie ont jalonné son parcours artistique depuis ses débuts, faisant même de certaines prestations, des étapes clés de son histoire et un symbole de son rayonnement hors du Maroc.

En plus de ce festival, qui se poursuit jusqu'au 15 mars, la capitale tunisienne a vibré tout au long du mois sacré aux rythmes d'événements artistiques mettant à l'honneur le patrimoine musical tunisien, tout en s'ouvrant sur des artistes du Maghreb et du monde arabe.