Maroc: Coup d'envoi du programme national d'estivage

"Les colonies de vacances éducatives, une nouvelle vision pour façonner la vie", tel est le thème retenu pour le programme national d'estivage 2026 dont le coup d'envoi a été donné officiellement jeudi dernier, et ce dans le cadre des Hautes Directives Royales qui placent l'enfance et la jeunesse au coeur des politiques nationales.

A cet effet, une convention de partenariat stratégique a été signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Jeunesse, et la Fédération nationale des colonies de vacances. Celle-ci vise à renforcer la continuité d'une collaboration intégrée pour la mise en oeuvre dudit programme qui vise à assurer l'organisation des colonies de vacances conformément aux normes éducatives les plus élevées, en mettant l'accent sur la garantie des chances pour toutes les catégories d'enfants et de jeunes.

La convention comprend un ensemble d'objectifs qualitatifs visant à améliorer la qualité des services offerts aux enfants et aux jeunes. Parmi les principaux objectifs figure la garantie de l'équité territoriale, en accordant une attention particulière aux zones reculées et rurales, ainsi qu'aux enfants à besoins spécifiques. Cela se fera à travers l'organisation de colonies de vacances accessibles et inclusives, assurant la participation de tous sans aucune discrimination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les parties concernées ont également souligné que ces objectifs ne sont pas de simples plans théoriques, mais qu'ils font partie intégrante d'une vision stratégique globale visant à renforcer le rôle des colonies de vacances en tant qu'espaces éducatifs. Ces espaces contribuent au développement des compétences de vie chez les jeunes et consolident les valeurs humaines au sein des générations futures.

Ainsi, les colonies de vacances deviennent un cadre intégré qui contribue à l'autonomisation de toutes les catégories sociales, y compris les plus vulnérables, et participe à la préparation d'enfants et de jeunes capables de relever les défis de l'avenir avec confiance.