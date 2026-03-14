Maroc: Focus sur le rôle des langues et de la coopération universitaire dans le renforcement du dialogue entre le Maroc et l'Amérique latine

Le rôle des langues et de la coopération universitaire dans la promotion du dialogue culturel et la compréhension mutuelle entre le Maroc et les pays d'Amérique latine a été mis en avant lors d'une conférence à Villahermosa, capitale de l'Etat de Tabasco, dans le sud-est du Mexique.

Lors de cette rencontre, organisée dans le cadre du Salon international du livre de l'Université Juárez Autónoma de Tabasco (9 au 14 mars), où le Maroc est l'invité d'honneur, l'écrivain et universitaire marocain, Mostafa Ammadi, a mis l'accent sur l'importance des langues et de la traduction dans la transmission du savoir et la promotion des échanges culturels et scientifiques entre le Maroc et les pays d'Amérique latine en général, et le Mexique en particulier, soulignant le rôle incontournable des institutions universitaires dans le rapprochement intellectuel et culturel entre les peuples.

Dans une intervention sous le titre "L'espagnol et l'arabe, outils linguistiques et diplomatiques au service des causes nationales", l'universitaire marocain a fait observer que la coopération universitaire constitue également un levier essentiel pour renforcer le dialogue culturel et faire connaître le patrimoine marocain et latino-américain, outre son rôle dans le renforcement des échanges scientifiques entre l'Université Abdelmalek Essaadi et les universités latino-américaines, en particulier celles du Mexique.

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Par ailleurs, le professeur à l'Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan et à l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger a évoqué la dimension académique et diplomatique des initiatives culturelles et scientifiques ainsi que leur rôle dans la défense de la première cause nationale dans les milieux universitaires internationaux. Il a rappelé, dans ce contexte, la vocation atlantique du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la vision du Souverain pour la promotion du dialogue culturel et scientifique sur le plan international.

M. Ammadi a également fait observer que la valorisation, la préservation, la transmission et la traduction du patrimoine linguistique et culturel constituent des leviers essentiels pour renforcer la compréhension mutuelle entre les nations et faire connaître, dans les milieux universitaires internationaux, les différents aspects liés à la cause nationale.

Organisée par la Faculté des sciences économiques et administratives de l'Université Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), cette rencontre culturelle a été marquée par la présence d'une pléiade d'étudiants, de professeurs et d'universitaires.

Il s'agit de la deuxième participation du Maroc à un événement culturel dans l'Etat mexicain de Tabasco, après le succès rencontré par la semaine culturelle marocaine organisée fin janvier dernier à Villahermosa, ainsi qu'à Mexico et dans la ville d'Álamos, dans l'Etat de Sonora.