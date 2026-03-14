Angola: Manuel Camati est le nouveau porte-parole de la CNE

Luanda — Le commissaire Manuel Sabonete Camati a été nommé, ce jeudi, porte-parole de la Commission électorale nationale (CNE), en remplacement de Lucas Quilundo, juge à la Cour constitutionnelle.

La nomination de ce professeur de droit de l'Université Agostinho Neto a eu lieu lors de la première session plénière ordinaire de la CNE, qui se tient dans ses locaux. Camati est membre de la CNE depuis 2012.

Manuel Sabonete Camati est un universitaire angolais, docteur en droit de l'Université de Lisbonne, avocat et professeur à la faculté de droit de l'Université Agostinho Neto (UAN).

Auteur de l'ouvrage «As Falhas do Mercado» (Les échecs du marché ), il est une figure reconnue du monde juridique et économique en Angola, où il mène une activité d'enseignement et de recherche soutenue.

De 2005 à 2008, le porte-parole de la CNE était Adão de Almeida, auquel lui succéda Júlia Ferreira, qui occupa ce poste jusqu'en 2017.

Manuel Camati remplace Lucas Quilundo, resté en poste de 2018 à 2024.

