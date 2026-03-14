Angola: Ana Dias Lourenço intègre le Bureau politique du MPLA

Luanda — Le Comité central du Mouvemenet Popuaire de Libération de l'Angola (MPLA) a adopté jeudi à Luanda des résolutions concernant la nomination des militants Ana Dias Lourenço et Manuel Mbangui au sein de son Bureau politique (BP).

Ana Dias Lourenço, Première dame de la République, et Manuel Mbangui, actuel directeur général de l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), succèdent à Fernando da Piedade Dias dos Santos « Nandó » et Josefina Gomes, tous deux récemment décédés.

Motion de soutien au leader

Le Comité central du MPLA (au pouvoir en Angola) a exprimé le soutien inconditionnel à son leader du parti, João Lourenço, et a exhorté la base militante à resserrer les rangs et à poursuivre son travail en faveur de l'unité et du renforcement du parti, du bien-être social et du maintien de la paix dans la région, sur le continent et dans le monde.

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La réunion a également félicité João Lourenço pour son rôle dans l'accomplissement de son mandat de président de l'Union africaine, « qui a considérablement rehaussé le prestige du peuple angolais et le rôle de l'Afrique au sein du concert des nations ».

Mars femme

À l'occasion du mars-femme, le Comité central a félicité les femmes angolaises, les encourageant à poursuivre leur engagement avec dévouement et patriotisme dans la normalisation de la société, la lutte contre toutes les formes de violence dans le développement du pays.

L'événement, dirigé par le président du parti, João Lourenço, a également salué l'Organisation des femmes angolaises (OMA) pour la tenue de son huitième congrès ordinaire, « un acte qui a une fois de plus démontré la vitalité, la fermeté et l'engagement envers les idéaux du parti et les causes du peuple angolais ».

Enseignement supérieur

Dans le cadre du débat sur le thème « Enseignement supérieur : défis et perspectives », le MPLA a réaffirmé le rôle stratégique de ce sous-système éducatif pour la valorisation du capital humain national, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, ainsi que le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale.

Le communiqué final, lu par le secrétaire du Bureau politique d'information et de propagande, Esteves Hilário, a salué les progrès du réseau d'établissements et l'accès accru à l'enseignement supérieur dans le pays.

La réunion a estimé que la nouvelle étape du développement socio-économique exigeait une priorité renforcée accordée à la qualité de la formation, à l'adéquation de l'offre de formation, aux besoins de l'économie nationale, à l'employabilité des diplômés et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques du pays.

À cet égard, elle a souligné la nécessité d'une approche systémique et intégrée des politiques publiques, garantissant une meilleure articulation entre l'enseignement général, la formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur, ainsi qu'un lien plus efficace entre les établissements d'enseignement et les secteurs productifs et environnementaux.

Le Comité central a encouragé l'Exécutif, le monde universitaire, le secteur privé et la jeunesse à intensifier leurs efforts conjoints pour faire de l'enseignement supérieur un véritable moteur de connaissances, d'innovation nationale et de développement durable en Angola.

L'événement a approuvé le rapport d'activité 2025 du Bureau politique, recommandant le renforcement de la communication politique sur les réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation et l'éducation civique sur les politiques publiques et les principales réalisations de l'Exécutif.

Il a également approuvé le rapport d'exécution financière du budget 2025 du parti, recommandant des mécanismes de collecte des cotisations et contributions obligatoires.

Le Comité central a approuvé les documents relatifs à la préparation et à la tenue du 9e Congrès ordinaire du parti et a recommandé leur stricte application à toutes les étapes du processus d'organisation.