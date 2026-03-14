Angola: Le MPLA tiendra son 9e Congrès ordinaire en décembre

Luanda — Le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) a convoqué jeudi son 9e Congrès ordinaire, qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochains au Centre de conférences Belas de Luanda.

Cette décision a été prise lors de la 10e réunion du Comité central du MPLA, présidée par le chef du parti, João Lourenço.

Le congrès sous la devise « MPLA : Engagement envers le peuple et confiance en l'avenir » réunira environ trois mille délégués venus de toutes les provinces du pays et de la diaspora.

L'ordre du jour comprend l'analyse des questions fondamentales relatives à la vie interne de l'organisation et la définition des orientations stratégiques pour les années à venir.

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Le rapport du Comité central du MPLA (parti au pouvoir en Angola) pour le mandat 2021-2026 sera également examiné, discuté et approuvé.

La réunion abordera également le processus électoral interne, notamment la présentation du programme stratégique du candidat du MPLA à la présidence, l'élection du président du parti et l'élection des membres du Comité central.

À l'issue des travaux, les délégués devraient approuver les conclusions du neuvième Congrès ordinaire.

Le Comité central du MPLA appelle tous les militants, sympathisants et amis du parti à renforcer l'unité autour du MPLA et de son dirigeant, João Lourenço, afin que ce IXe Congrès soit un moment de réflexion et de consolidation des rangs de l'organisation.

Selon cette instance, le conclave devrait également servir de tribune pour évaluer l'expérience acquise au cours des 70 années d'existence du MPLA, parti politique qui a façonné le destin de la nation angolaise depuis la proclamation de l'indépendance nationale.

Le dernier Congrès ordinaire du MPLA s'est tenu à Luanda en décembre 2021. Le Congrès ordinaire a généralement lieu tous les cinq ans.

Cette périodicité est stipulée dans les statuts du MPLA, le congrès ordinaire étant l'instance suprême du parti, notamment chargé de définir la ligne politique générale, d'élire la direction (président du parti et autres instances) et d'approuver les modifications statutaires et programmatiques.

Entre les congrès ordinaires, le MPLA peut convoquer des congrès extraordinaires, dont la périodicité n'est pas fixe et qui se tiennent lorsque la situation politique ou interne le justifie (par exemple, en cas de révision des statuts, de succession ou de décisions stratégiques).

Le prochain congrès ordinaire du MPLA s'inscrit dans le cadre de la préparation du cycle politique et électoral qui culminera avec les élections générales de 2027, lors desquelles un nouveau président de la République sera élu.