Angola: Le crédit à l'économie atteint 7,23 billions de kwanzas en février

Luanda — Le stock de crédit à l'économie, en monnaie nationale, a atteint 7,23 billions de kwanzas en février, marquant une croissance de 0,37 % (soit 26,88 milliards de kwanzas) après une contraction de 2,55 % observée en janvier, rapporte l'ANGOP.

Selon le communiqué de la 128e réunion du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque nationale d'Angola (BNA), tenue les 11 et 12 mars dans la ville de Moçâmedes, province de Namibe, l'expansion en glissement annuel s'élève à 18,56 %.

Le document indique qu'au niveau du secteur extérieur, au cours des deux premiers mois de l'année, le solde cumulé du compte des biens s'est établi à 2,45 milliards de dollars, contre 2,83 milliards de dollars pour la même période en 2025, soit une baisse de 377,06 millions de dollars, principalement imputable à la diminution des exportations, qui ont perdu 453,51 millions de dollars.

Concernant le stock des réserves internationales, la BNA précise qu'il s'est établi à 15,93 milliards de dollars, correspondant à un taux de couverture de 7,4 mois d'importations de biens et services.

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Le Comité de politique monétaire de la BNA s'est réuni les 11 et 12 mars 2026 à Moçâmedes pour examiner l'évolution récente de l'économie nationale et internationale, ainsi que les perspectives macroéconomiques et les risques pesant sur la stabilité des prix.