Angola: Le Gouvernement angolais réaffirme son ouverture à l'investissement dans le secteur pétrolier en Angola

Luanda — Le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso, a réaffirmé jeudi à Luanda la volonté continue du Gouvernement angolais d'accueillir les investissements étrangers dans le secteur pétrolier, afin de contrer le déclin actuel de la production, estimé entre 10 et 15 %.

Selon le responsable, intervenant lors d'un networking entrepreneurial sur les « Défis de l'investissement dans le secteur pétrolier en Angola », les niveaux de production de brut dans le pays diminuent « très rapidement » depuis 2016, essentiellement pour des raisons naturelles.

Face à cette situation, le principal objectif de l'Exécutif reste le maintien d'une production pétrolière supérieure à un million de barils par jour, ce qui nécessite davantage d'investissements.

« Nous croyons que l'industrie pétrolière et gazière a encore beaucoup à offrir à notre pays », a-t-il souligné, rappelant que depuis 2016, des réformes structurelles ont été introduites dans le secteur, avec la création de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), garantissant une plus grande transparence dans l'activité extractive.

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Il a également évoqué l'adoption de plusieurs textes législatifs renforçant l'autonomie des décisions des opérateurs, en particulier la loi sur le gaz, qui a permis aux entreprises d'investir dans ce segment et de faciliter sa valorisation commerciale.

Ces initiatives, selon José Barroso, ont attiré de nouveaux investissements dans le pays : plus de 70 milliards de dollars ont été injectés dans le secteur pétrolier angolais au cours des cinq dernières années. Un montant équivalent est prévu pour les cinq prochaines années.

Par ailleurs, le secrétaire d'État a exprimé la préoccupation du Gouvernement face au conflit au Moyen-Orient, qui perturbe l'activité pétrolière et provoque des fluctuations des prix du baril. Il a précisé que cette variation n'est pas perçue comme entièrement positive, car la hausse du prix du pétrole s'accompagne d'une augmentation du coût des dérivés, dont l'Angola dépend à 70 % pour ses importations.

De son côté, le président de l'AmCham-Angola, Pedro Godinho, a plaidé pour un dialogue constructif entre le Gouvernement et le secteur privé afin de renforcer les investissements dans le domaine pétrolier. Il a souligné que l'avenir de cette industrie et sa contribution au développement national dépendraient de la capacité à maintenir un partenariat fondé sur la confiance, la prévisibilité et l'ambition.

Le networking entrepreneurial a été organisé par la Chambre de commerce américaine en Angola (AmCham-Angola), en partenariat avec la multinationale américaine Exxon Mobil, dans le but de renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé.