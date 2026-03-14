Angola: Un prix international récompense le leadership angolais dans le secteur minier

Luanda — Le président du conseil de gestion de la société minière de Chitotolo, Artur Gonçalves, a été sélectionné pour recevoir le Prix spécial de reconnaissance du leadership des entreprises africaines, dans le cadre de la 16e édition des African Business Leadership Awards (ABLA).

Selon un communiqué de l'organisation, la cérémonie de remise des prix aura lieu le 3 juillet 2026 à la Chambre des Lords à Londres, au Royaume-Uni, et réunira des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise et des investisseurs internationaux.

Ce prix a été décerné par l'African Leadership Organisation, basée au Royaume-Uni, à l'issue d'un processus d'évaluation au mérite mené par son comité de rédaction et appuyé par des nominations provenant d'un réseau de journalistes, d'analystes du secteur et de partenaires stratégiques.

Cette reconnaissance souligne le leadership d'Artur Gonçalves à la tête de la socieété minière de Chitotolo, ainsi que sa contribution stratégique au renforcement de la gouvernance d'entreprise et à la promotion de pratiques responsables dans la gestion des ressources minérales.

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L'organisation souligne également que, sous sa direction, l'entreprise a progressé dans la consolidation de ses pratiques de transparence opérationnelle, de sa discipline institutionnelle et de sa conformité réglementaire dans le secteur de l'extraction de diamants.

« Cette reconnaissance met en lumière le leadership exercé en tant que Président du Conseil de gestion de la société minière de Chitotolo, ainsi que sa contribution stratégique au renforcement de la gouvernance d'entreprise et à la gestion responsable des ressources minérales », indique le communiqué.

Le document ajoute que ces initiatives contribuent également au développement de la chaîne de valeur du secteur minier et à l'augmentation des revenus liés à l'activité d'extraction de diamants en Angola.

Cette distinction s'accompagne également de la nomination d'Artur Gonçalves au Conseil du leadership africain, une organisation qui rassemble des dirigeants d'entreprises et d'institutions engagés dans le renforcement de la compétitivité économique du continent africain.

Lors de cet événement, le dirigeant participera également à un entretien exclusif, dont le contenu sera publié dans un numéro spécial du magazine African Leadership, une publication diffusée à l'international auprès des décideurs politiques, des investisseurs institutionnels et des chefs d'entreprise.

L'édition 2026 des African Business Leadership Awards se déroulera sous le thème « De la vision à la rapidité : propulser la prochaine vague de croissance et de leadership de l'Afrique », réunissant à Londres divers dirigeants africains et partenaires internationaux afin de débattre de l'avenir du développement économique et de la compétitivité du continent.