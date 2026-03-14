Angola: Basket-ball - Vila Clotilde défait Escorpiões de Viana

12 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Vila Clotilde a écrasé Escorpiões de Viana 75-17 jeudi, lors d'un match de la quatrième journée du Championnat national féminin senior de basket-ball « Liga Azule », disputé au pavillon Fernando Sousa de Luanda.

À domicile, Vila a dominé la rencontre de bout en bout, empêchant son adversaire de marquer le moindre point durant le second quart-temps.

Vila Clotilde compte six points et occupe la deuxième place du classement, dominé par Primeiro de Agosto, également avec six points et un match de moins.

Dans la même journée, Labomba a battu Casa Pessoal do Porto do Lobito 54-48 au même endroit.

La journée se poursuit ce soir avec le match Sporting de Luanda contre Interclube, toujours au même endroit, tandis que Primeiro de Agosto affronte Formigas do Cazenga au pavillon Victorino Cunha.

À la cinquième journée, prévue le 19 mars, seront disputés les matchs suivants: Casa Pessoal do Porto do Lobito - Primeiro de Agosto, Labomba - Sporting de Luanda, Formigas do Cazenga - Vila Clotilde et Interclube - Escorpiões de Viana.

Classement :

1er. Primeiro de Agosto 6 points

2e. Vila Clotilde 6

3e. CPPL 6

4e. Labomba 6

5e. Sporting de Luanda 5

6e. Interclube 5

7e. Formigas do Cazenga 4

8e. Escorpiões de Viana 4. BSV/VC/LUZ

