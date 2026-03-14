Angola: La BODIVA enregistre une croissance record de 260 % des transactions

Luanda — La Bourse angolaise des titres de créance et de valeurs (BODIVA) a enregistré une hausse de 37 000 transactions en 2025, soit une augmentation significative de 260 % et un record en termes de valeur des transactions échangées, grâce à une offre plus importante sur le marché primaire, selon la présidente du Conseil d'administration de cette institution, Valentina Filipe.

S'exprimant jeudi à Luanda lors de la 7e édition du Forum BODIVA de Marché de Capitaux 4.0 -- Innovation et avenir du financement en Angola --, la présidente a souligné que le marché national des capitaux présente des signes manifestes de croissance et de maturité, ayant enregistré le volume d'échanges le plus élevé de son histoire en une seule séance, dépassant 291 milliards de kwanzas sur le marché primaire.

« Ces indicateurs démontrent sans équivoque que le marché des capitaux angolais gagne en ampleur, en dynamisme, en confiance et en importance au sein du système financier », a-t-elle expliqué.

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La BODIVA a enregistré une activité accrue sur les marchés de capitaux en raison de défis stratégiques à court et moyen terme, notamment une liquidité accrue, une diversification des instruments, un élargissement de la base d'investisseurs et une amélioration de l'infrastructure technologique.

Concernant le forum, Valentina Filipe a déclaré que le thème de l'événement portait sur la numérisation, l'efficacité et l'inclusion promues par l'innovation, permettant ainsi aux investisseurs, aux émetteurs et aux intermédiaires financiers de se rencontrer pour la première fois, dans l'objectif de rapprocher le marché de la société, de favoriser les solutions technologiques locales et d'améliorer la culture financière.

Elle a également mentionné que le marché des capitaux est considéré comme un pilier essentiel de la diversification économique de l'Angola et de la mobilisation des ressources pour un développement durable.

Lors de l'événement, l'administratrice exécutive de la Bourse angolaise (BODIVA), Natália de Matos, a souligné que, concernant la croissance des comptes de dépôt à la Bourse en 2025, la BODIVA a enregistré une augmentation de 26 % par rapport à 2024, clôturant l'année avec 47 778 comptes actifs, dont 41 300 étaient des investisseurs effectifs l'année précédente.

Selon l'administratrice, en 2025, la Bourse détenait 17 milliards de kwanzas (monnaie locale) en dépôt, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2024.

L'émetteur étatique détient le plus grand volume en dépôt, soit 65 % du total. En 2024, la Bourse a intégré 40 nouvelles émissions, dont 33 de l'émetteur étatique et sept obligations/émissions innovantes.

La 7e édition du Forum BODIVA, qui s'est tenue simultanément à une foire financière, a constitué un espace privilégié de réflexion et de dialogue sur le développement du marché des capitaux et le renforcement du système financier angolais.