Angola: Des femmes du SPCB font preuve de compétences techniques et d'esprit de leadership

Luanda — Les femmes du Service de la Protection Civile et des Pompiers (SPCB) ont fait preuve de compétences techniques, d'esprit de leadership et d'un engagement sans faille dans l'exercice de leurs fonctions, a souligné jeudi à Luanda la commandante générale adjointe de l'institution, Márcia Manuel.

Lors d'une rencontre sous le thème « Les femmes, un atout majeur pour la direction du SPCB », elle a indiqué que sur environ 15 000 agents à l'échelle nationale, 8 000 sont des femmes, dont un grand nombre occupent des postes à responsabilité au sein des structures de commandement et de coordination du SPCB.

« Ce chiffre témoigne de la forte progression de la présence féminine dans le secteur et de leur contribution aux missions de protection et de sauvetage », a-t-elle insisté.

Pour ces raisons, Márcia Manuel a mis en avant la contribution des femmes à l'efficacité des opérations de sauvetage, de prévention et de gestion des risques dans le pays.

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Elle a poursuivi en affirmant que les femmes pompières angolaises s'affirment progressivement dans divers domaines opérationnels et stratégiques du secteur, participant activement aux missions de sauvetage, à la lutte contre les incendies, aux secours en cas de catastrophe et aux campagnes de sensibilisation communautaire.

Également présidente de l'Association des femmes pompières d'Angola (AMBA), organisatrice de l'événement, elle a plaidé pour une meilleure reconnaissance du rôle joué par les femmes pompières afin de consolider l'égalité des sexes et de renforcer le Service de la Protection Civile et des Pompiers (SPCB).

Elle a réitéré son engagement à poursuivre la promotion de la formation, du renforcement des capacités et du développement professionnel des femmes du secteur, en encourageant leur participation à des postes de direction et à la prise de décision.

Par ailleurs, l'intervenante invitée, Laurinda Macedo, a souligné l'importance de préserver les valeurs humaines et de renforcer la valorisation du capital humain, en accordant une attention particulière à l'autonomisation des femmes.

Elle a soutenu que le développement personnel et la confiance en ses propres capacités sont fondamentaux pour permettre à davantage de femmes d'accéder à des postes de direction dans la société.

Laurinda Macedo a affirmé que le paradigme selon lequel les femmes ne s'orientent pas vers ce domaine est dépassé. Aujourd'hui, elles sont toujours en première ligne, soulignant que le renforcement de la participation des femmes aux instances décisionnelles est essentiel à la modernisation et à une société plus inclusive et humanisée.

L'événement, organisé à l'Institut polytechnique international d'Angola (ISIA), a permis un échange d'expériences, de motivation et de valorisation des femmes.