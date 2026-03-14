Afrique Australe: L'Angola participe à la 69e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, participe du 9 au 13 mars à Vienne (Autriche) à la 69e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND).

Lors de cet événement, l'Angola réaffirme son engagement en faveur de la mise en oeuvre de politiques fondées sur des données probantes, de la santé publique et de la coopération internationale dans la lutte contre l'usage et le trafic de drogues.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce jeudi à Luanda, le secrétaire d'État a souligné la détermination de l'Angola à renforcer les réponses intégrées et durables au phénomène mondial de la drogue.

À ce sujet, le directeur de l'Agence de réglementation des médicaments et des technologies de la santé (ARMED), Pombal Mayembe, a insisté sur l'importance de renforcer les mécanismes de réglementation, de contrôle des substances contrôlées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la coopération internationale est un instrument essentiel pour prévenir les détournements et relever les défis posés par les nouvelles substances psychoactives.

A son tour, la directrice générale de l'Institut national de lutte contre la drogue (INALUD, I.P.), Ana Mamede, a souligné les progrès accomplis par l'Angola en matière de prévention, de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Elle a plaidé pour une approche centrée sur la personne, insistant ainsi sur l'importance de la sensibilisation communautaire, notamment auprès des jeunes.

Selon elle, la coopération entre les gouvernements, les institutions techniques et la société civile est essentielle pour une réponse efficace et durable à la toxicomanie.

La participation de l'Angola témoigne de son engagement à contribuer aux solutions globales, à partager les meilleures pratiques et à renforcer le réseau international de lutte contre la drogue, en promouvant des politiques de santé publique et de sécurité conformes aux normes et conventions internationales.