Angola: La visite du Pape centrée sur la réflexion et la redécouverte de la foi

Luanda — La visite du Pape Léon XIV en Angola, qui aura lieu du 18 au 21 avril, doit être prise comme une meilleure occasion pour une réflexion profonde sur la cohésion religieuse et le renouveau de la foi, a déclaré le chrétien catholique Celso Malavoloneke.

Dans une interview exclusive accordée mercredi à l'ANGOP, à Luanda, à propos de la visite du Saint-Père, il a mentionné que la présence de cette figure majeure du catholicisme incite les fidèles à renforcer leur foi et leur unité.

Il s'est dit convaincu que cette visite encouragerait la réconciliation et la pratique des valeurs chrétiennes dans une société marquée par des transformations et des défis familiaux.

Selon lui, cette visite constituerait un moment unique de renouveau spirituel et d'engagement envers les principes de la foi, rappelant que la spiritualité guide la construction d'une société plus juste et solidaire.

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Celso Malavoloneke a fait remarquer que l'Église catholique, présente sur la quasi-totalité du territoire angolais, est un véritable espace de formation spirituelle et pastorale, mobilisant bénévoles et mouvements religieux pour accueillir les fidèles et encourager les pratiques de solidarité et de coexistence harmonieuse.

Selon la source, cette visite, outre la question de la foi chrétienne, nous permettra de poser des problèmes sociaux, tels que la pauvreté, les inégalités et la nécessité des politiques publiques qui garantissent l'éducation, la santé et la dignité aux communautés les plus vulnérables.

La visite de Léon XIV serait donc une occasion d'une réflexion profonde sur la conscience de la société angolaise, en tenant compte de sa dimension spirituelle et de son engagement social autour du bien commun.

Le Pape Léon XIV va effectuer une visite apostolique en Angola du 18 au 21 avril 2026, en passant par les villes angolaises de Luanda, Muxima (Ícolo e Bengo) et Saurimo (Lunda Sul).

Ça sera la troisième visite d'un pape en Angola, dont l'objectif apostolique est centré sur l'espérance, la réconciliation et la paix, une tournée africaine incluant le Cameroun et la Guinée équatoriale.

