Angola: La surveillance épidémiologique renforcée à Luanda

12 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Bureau provincial de la santé de Luanda a renforcé la surveillance épidémiologique dans les 16 municipalités de la capitale, en raison de risques d'épidémies de rougeole, de fièvre jaune et de choléra, a annoncé ce jeudi, la coordinatrice du programme épidémiologique de l'institution, Luísa Paulo.

Dans sa déclaration à la presse, en marge de la première session ordinaire du Conseil d'administration du bureau provincial, elle a rappelé que Luanda a été confrontée à une épidémie de choléra l'année dernière, ce qui justifie ce niveau d'alerte.

La coordinatrice a indiqué que les municipalités de Cacuaco et Kilamba-Kiaxi, où on avait enregistré un plus grand nombre de cas, font l'objet d'une surveillance renforcée.

Luísa Paulo a fait savoir que la situation était très préoccupante au début de l'épidémie, mais elle est actuellement stable.

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Le bureau provincial de la santé prévoit du 16 au 20 mars, une campagne de déparasitage scolaire, dont l'objectif est de protéger les enfants âgés de 5 à 14 ans, de l'enseignement du primaire et secondaire, selon la coordinatrice.

La première session ordinaire du conseil d'administration du bureau provincial de la santé, qui se tient les 12 et 13 mars, vise à analyser les principaux indicateurs de santé de la province et à définir des stratégies pour améliorer les services fournis à la population.

Sous la devise « Soins de santé primaires accessibles et humanisés », la réunion a été ouverte par le vice-gouverneur de la province de Luanda pour le secteur politique et social, Manuel Gonçalves. MAM/VIC/DF/LUZ

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