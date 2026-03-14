Angola: Un responsable veut une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments

Luanda — Le directeur du Cabinet provincial de la santé de Luanda, Manuel Varela, a déclaré ce jeudi, que son institution s'efforce de renforcer la surveillance épidémiologique et d'améliorer la gestion logistique de la chaîne d'approvisionnement en médicaments.

L'information a été fournie à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil de direction du cabinet provincial de la santé, une rencontre qui réunit des directeurs municipaux de la santé, des responsables d'établissements hospitaliers et des techniciens du secteur.

Selon le responsable, le cabinet veut garantir une plus grande efficacité dans la prise en charge et une meilleure réponse aux besoins médicaux des citoyens.

L'objectif, a-t-il ajouté, est d'élargir la couverture vaccinale, de renforcer la surveillance épidémiologique et d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, en vue d'assurer une plus grande efficacité des soins et une meilleure réponse aux besoins de la population.

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« Nous allons améliorer les conditions de travail, grâce à la distribution d'ambulances et des moyens de transport pour les patients, mais aussi d'une quantité suffisante du matériel à usage unique et des médicaments, tout en veillant sur une meilleure gestion pour une santé toujours meilleure en 2026 », a-t-il rassuré.

Manuel Varela a précisé que cette réunion consiste à évaluer différents aspects du fonctionnement du système de santé, en particulier la santé publique, la surveillance épidémiologique, la chaîne d'approvisionnement en médicaments et les services d'inspection sanitaire.

Cet événement, placé sous le thème « Des soins primaires accessibles et humanisés », permet également de discuter sur le système de référence et de contre-référence des patients, ainsi qu'à définir des perspectives pour améliorer les indicateurs de santé dans les prochaines années, a-t-il mentionné.

Selon la source, le paludisme est l'une des principales causes de mortalité en Angola, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. Ainsi, le secteur continue de renforcer des actions de prévention et de lutte contre cette maladie.

À son tour, le vice-gouverneur de la province de Luanda pour le secteur politique et social, Manuel Gonçalves, a souligné l'importance des actions menées par les professionnels de santé, ayant ainsi appelé au professionnalisme en faveur d'un système de santé plus efficace, accessible et humain.

L'événement, qui se déroule les 12 et 13 mars, vise à analyser les principaux indicateurs de santé de la province et à définir des stratégies pour améliorer les services offerts à la population. MEL/VIC/DF/LUZ