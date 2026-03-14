Afrique Australe: Le Zimbabwe souhaite partager son savoir-faire et ses technologies agricoles avec l'Angola

Camanongue — L'ambassadeur du Zimbabwe en Angola, Thando Madzvamuse, a exprimé aujourd'hui à Camanongue l'intérêt de son pays à partager l'expérience et les technologies agricoles zimbabwéennes avec l'Angola, en vue de renforcer la production et de développer le secteur agricole.

Cette intention a été exprimée lors d'une visite au projet agro-industriel de Camaiangala, situé dans la municipalité de Camanongue, province de Moxico, considéré comme le plus important projet agricole de ce type dans l'est de l'Angola.

Le diplomate a également souligné la vaste expérience du Zimbabwe dans le secteur agricole et s'est dit disposé à encourager la participation d'entreprises zimbabwéennes dans la province, notamment pour la fourniture de semences améliorées et d'engrais.

Cette intervention pourrait contribuer à accroître la productivité des exploitations agricoles locales.

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La possibilité d'une coopération en matière de formation des jeunes Angolais a également été abordée.

L'ambassadeur a expliqué que le Zimbabwe dispose d'institutions spécialisées dans la formation agricole et que les étudiants de la province de Moxico pourraient bénéficier de programmes de formation dans ce pays, en vue de développer le secteur agricole en Angola.

Selon l'ambassadeur, l'objectif de ce voyage était d'identifier des opportunités de coopération entre le Zimbabwe et la province de Moxico, notamment dans les domaines de la production agricole, de la fourniture d'intrants et de la formation du personnel.

L'ambassadeur a également souligné l'importance de diversifier l'économie angolaise, conformément à la vision du Président de la République d'Angola, João Lourenço, qui a réaffirmé la nécessité de réduire la dépendance au pétrole et de renforcer d'autres secteurs stratégiques, tels que l'agriculture.

Le diplomate, dont la visite prend fin dimanche, était accompagné de la vice-gouverneure chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Elizabeth Ayala. YD/LUZ