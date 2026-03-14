Angola: Le leadership des femmes appelé à renforcer la justice et la sécurité

Luanda — La coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Amanda Khozi Mukwashi, a déclaré ce vendredi à Luanda que le renforcement des institutions de justice et de sécurité du pays exigeait de valoriser le leadership des femmes.

S'exprimant lors d'une réunion intitulée « Dialogue pour renforcer le point de vue des femmes sur la prévention et la lutte contre la criminalité financière », organisée par le Bureau du Procureur général et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la responsable a souligné que la forte présence des femmes à des postes de direction au sein des institutions angolaises témoignait de progrès significatifs et renforçait la capacité de ces institutions à mieux servir les citoyens.

La coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola a insisté sur le fait que des systèmes plus inclusifs étaient essentiels à la promotion de la paix, de la confiance du public et du développement durable.

Selon Amanda Khozi Mukwashi, l'inclusion ne devait pas se limiter à un principe débattu, mais constituer un choix délibéré des institutions et des dirigeants, reconnaissant que la participation des femmes contribue à des décisions plus équilibrées et à des sociétés plus résilientes.

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La diplomate onusienne a également souligné que cette réunion représentait un engagement collectif à renforcer des institutions qui agissent avec justice, intégrité et humanité.

Selon elle, la justice n'est pas un luxe, mais une condition essentielle à l'existence de sociétés stables et progressistes.

Lors de son intervention, diplomate onusienne a souligné que le système judiciaire doit être accessible à tous les citoyens, non seulement dans la capitale, mais aussi dans toutes les provinces de l'Angola, et a averti qu'une justice retardée ou inaccessible équivaut à un déni de justice.

La coordonnatrice résidente des Nations Unies a également salué les initiatives de formation récemment menées dans plusieurs provinces angolaises, visant à renforcer les capacités des professionnels de la justice et de la sécurité, un facteur essentiel au renforcement des institutions.

Amanda Mukwashi a remercié les institutions nationales pour leur engagement, en particulier le Bureau du Procureur général, la Cour suprême et l'Administration générale des impôts, dont la collaboration a permis le développement d'initiatives favorisant des institutions plus fortes et plus inclusives.

La responsable a également salué le soutien du Gouvernement japonais, partenaire des Nations Unies dans les programmes promouvant l'égalité des sexes et le renforcement des institutions publiques en Angola.

À cette occasion, elle a réaffirmé que les Nations Unies continueront de travailler avec l'Angola et ses partenaires pour soutenir la construction d'institutions solides et inclusives, capables de répondre aux besoins de tous les citoyens.