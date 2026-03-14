Angola: Le Brent vendu à 101,66 dollars

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en mai, a été coté vendredi à 101,66 dollars, enregistrant une hausse de 4,78 dollars par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Cette progression intervient alors que les flux pétroliers à travers le détroit d'Hormuz se sont effondrés, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, avec des expéditions bien en deçà des niveaux habituels. On estime que les flux moyens journaliers à ce point stratégique ont chuté de 97 %.

Jeudi, le brut de la mer du Nord avait évolué entre un minimum de 95,20 et un maximum de 101,85 dollars.

Le prix du Brent sert de référence pour la valorisation de cette matière première sur les marchés internationaux, et influence également l'industrie pétrolière ainsi que les décisions de l'OPEP.