Angola: La production avicole nationale renforcée par 25.000 poussins

Huambo — L'activité avicole nationale a enregistré cette semaine un renforcement avec l'arrivée de 25.000 poussins reproducteurs de la lignée Ross 308, reconnue pour son efficacité élevée dans la production de poulets de chair.

Selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès, le lot a été réceptionné par l'entreprise Emirais Agro-Pecuária et constitue le troisième groupe en production, hébergé dans des poulaillers récemment construits pour renforcer la capacité d'élevage.

Les volailles sont arrivées en provenance de Zambie, depuis le centre régional de la lignée Ross, et ont été transportées de l'aéroport de Huambo vers la commune de Waco Kungo, dans la province de Cuanza-Sul, où elles ont été installées dans les poulaillers préparés pour les accueillir.

Le communiqué précise que le transport a été effectué dans des conditions techniques appropriées, respectant les exigences de biosécurité et de bien-être animal, avec un taux de mortalité très faible : seulement 49 poussins, soit 0,002 %.

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Avec l'intégration de ce lot, l'unité compte désormais environ 60 000 reproducteurs de la lignée Ross 308 destinés à la production de poulets de chair, ainsi que 50 000 reproducteurs de la lignée Lohmann, destinés à la production de poussins pour le marché des oeufs fécondés.

Au total, environ 110.000 reproducteurs sont hébergés dans les fermes du projet, développé en partenariat avec le Fonds Souverain d'Angola, qui prévoit pour le semestre prochain l'arrivée d'un nouveau lot afin de poursuivre le plan d'expansion de la production.