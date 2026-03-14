Angola: Paulo Pombolo souligne le rôle de l'OMA dans la formation des femmes

13 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le secrétaire général du MPLA, Paulo Pombolo, a salué, jeudi, le rôle de l'Organisation de la Femme Angolaise (OMA) dans la formation des femmes capables de contribuer au renforcement des structures du parti et au développement du pays.

Le dirigeant s'exprimait à l'occasion de la première réunion ordinaire du Comité national de l'OMA, tenue après le VIIIe Congrès ordinaire de l'organisation, qui a adopté les principaux documents orientant son fonctionnement et procédé à l'élection de la nouvelle secrétaire générale.

Selon Paulo Pombolo, l'OMA joue depuis de nombreuses années un rôle central dans la mobilisation et la formation politique des femmes, ce qui contribue à l'essor des structures du parti à divers niveaux.

Lors de son intervention, le secrétaire général du MPLA a souligné que le mois de mars revêt une importance particulière dans l'histoire de la lutte des femmes, rappelant la portée de leurs contributions à la construction d'une société plus juste, solidaire et pacifique.

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Le responsable a également mis en avant le rôle essentiel des femmes dans l'éducation des nouvelles générations, la promotion de la paix et le renforcement de la famille, les qualifiant de véritables bâtisseuses du développement social.

Paulo Pombolo a insisté sur le fait que le renforcement du rôle des femmes dans la société nécessite une éducation et une formation continues, et a affirmé que la préparation des filles dès le foyer familial constitue un facteur déterminant pour assurer un avenir meilleur au pays.

Le dirigeant a enfin estimé que l'OMA doit accentuer son rôle dans la formation et la mobilisation des femmes, en mettant l'accent sur la défense des droits féminins, la promotion de l'égalité des chances et la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale de l'Angola.

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