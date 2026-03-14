Algérie: L'armée abat 7 terroristes à Tébessa

Le ministère algérien de la Défense a annoncé, ce vendredi 13 mars 2026, que « des unités de l'Armée nationale populaire ont réussi à éliminer trois terroristes supplémentaires dans la région de Tébessa, dans le cadre d'une opération spéciale en cours depuis la nuit de jeudi dans la cinquième région militaire ».

Le ministère a précisé que « les détachements militaires ayant mené l'opération avaient d'abord neutralisé quatre éléments terroristes lors d'une première phase, avant de réussir, lors d'une seconde intervention, à éliminer trois autres individus dans la même zone, portant le bilan total de l'opération à sept terroristes, dont certains qualifiés d'émirs ».

Il est à noter que Tébessa se situe à la frontière tuniso-algérienne.

L'opération a également permis de récupérer sept mitrailleuses de type Kalachnikov et une quantité de munitions, ainsi que d'autres objets appartenant au groupe terroriste.

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Après vérification des photos publiées par le ministère de la Défense algérien, il apparaît qu'une somme d'argent en dinars tunisiens a été saisie, ce qui laisse supposer que le groupe aurait auparavant séjourné dans les hauteurs de l'ouest tunisien, notamment dans les montagnes de Kasserine voisines de Tébessa en Algérie, selon une hypothèse possible.

En revanche, l'affrontement avec le groupe armé a coûté la vie à trois militaires de l'armée algérienne, selon la même source.